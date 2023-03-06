Австралійські науковці розробили рецепт космічного салату. Його складові можна виростити на МКС

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University of Adelaide

Дослідники Університету Аделаїди розробили рецепт космічного салату для астронавтів. У ньому є всі необхідні поживні речовини, які потрібні людям під час місії на орбіті чи в далекому космосі.

Про це пише Tech Times.

Науковці зібрали суміш із шести-восьми культур, які можна виростити на Міжнародній космічній станції. Це соєві боби, мак, ячмінь, листя капусти калі, арахіс, батат і соняшникове насіння. Добровольці, які уже спробували страву, визнали її смачною.

«Хоча є десятки культур, які можуть задовольнити потреби астронавта в поживних речовинах, нам потрібно було знайти ті, які могли б забезпечити необхідні калорії у менших порціях, і їх можна було б вирощувати в невеликому просторі», — сказав один з керівників проєкту, професор Волкер Гессел.

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