Міністр оборони Резніков: План мобілізації ще не завершений
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що мобілізаційний план, який діє з моменту запровадження воєнного стану, ще не завершений.
Про це він сказав в інтервʼю LIGA.net.
«У Генштабу є потреба. Він чітко знає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання воєнкомам: план та категорії фахівців», — сказав міністр.
За його словами, Міноборони лише контролює цей процес і мріє перетворити паперову мішанину на цифровізований продукт. Резніков додав, що такий продукт уже розробили, але не встигли до кінця впровадити.
- Від початку російського вторгнення в Україні запроваджений воєнний стан і оголошена загальна мобілізація, яка забороняє військовозобовʼязаним виїжджати з країни.
- 7 лютого Верховна Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізацію з 19 лютого 2023 року і на 90 днів.