СБУ вилучила нафтопродуктів на 800 млн грн, які через схему вивів попередній менеджмент «Укрнафти» та «Укртатнафти»

Новини

ПАТ «УКРНАФТА»

У ході обшуків у компаніях «Укрнафта» та «Укртатнафта» правоохоронці вилучили понад 16 тисяч тонн нафтопродуктів на суму майже 800 мільйонів гривень. Обшуки на логістичних базах і складах компаній відбувалися в рамках розслідування корупційної схеми колишнього менеджменту.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Слідство встановило, що протягом 2022 року представники «Укртатнафти» відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній і не відображали ці процеси у податкових звітах. Далі підконтрольні АЗС продавали оптові партії нафтопродуктів і не платили акцизний податок.

Вилучене паливо планують арештувати, а згодом — передати на потреби Сил оборони України.

Офіс генпрокурору повідомив про арешт колишнього керівника нафтопереробної компанії. Йому було обрано запобіжний захід у 199 млн грн застави, але він кошти не сплатив, тому запобіжний захід змінили на тримання під вартою.