СБУ вилучила нафтопродуктів на 800 млн грн, які через схему вивів попередній менеджмент «Укрнафти» та «Укртатнафти»
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- Анна Холоднова
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ПАТ «УКРНАФТА»
У ході обшуків у компаніях «Укрнафта» та «Укртатнафта» правоохоронці вилучили понад 16 тисяч тонн нафтопродуктів на суму майже 800 мільйонів гривень. Обшуки на логістичних базах і складах компаній відбувалися в рамках розслідування корупційної схеми колишнього менеджменту.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Слідство встановило, що протягом 2022 року представники «Укртатнафти» відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній і не відображали ці процеси у податкових звітах. Далі підконтрольні АЗС продавали оптові партії нафтопродуктів і не платили акцизний податок.
Вилучене паливо планують арештувати, а згодом — передати на потреби Сил оборони України.
Офіс генпрокурору повідомив про арешт колишнього керівника нафтопереробної компанії. Йому було обрано запобіжний захід у 199 млн грн застави, але він кошти не сплатив, тому запобіжний захід змінили на тримання під вартою.
- Раніше співробітники Служби безпеки спільно з Бюро економічної безпеки викрили схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишніми власниками і топменеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти». Розслідують 10 епізодів. Ідеться про виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, що дозволило ухилитися від сплати податків і призвело до знецінення активів компанії. Слідство вважає, що схема працювала в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.
- 1 лютого Служба безпеки України провела в цій справі обшуки у бізнесмена Ігоря Коломойського.
- Служба безпеки України повідомила про підозру головній бухгалтерці «Укртатнафти» у справі про привласнення 40 мільярдів гривень.
- Після розпочатого розслідування компанія «Укртатнафта» терміново переказала до державного бюджету 531 мільйон гривень.