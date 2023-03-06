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Цінності з резиденцій Януковича передадуть музеям, які розграбували росіяни

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Малолєтка Євген / УНІАН

Вищий антикорупційний суд передав у власність держави цінності з резиденції «Межигірʼя» та мисливського будинку «Сухолуччя», які належали президенту-втікачу Віктору Януковичу.

Про це повідомили у Міністерстві культури.

Усього в резиденціях Януковича вилучили 537 предметів, значна кількість яких мають культурну та мистецьку цінність. Зокрема, це:

Зараз вилучені предмети зберігаються в Національному художньому музеї України. Далі Мінкультури має прийняти рішення про передачу цінностей для постійного зберігання до конкретних музеїв.

У середині грудня минулого року Вищий антикорупційний суд конфіскував у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти експрезидента-втікача Віктора Януковича, а 17 січня суд заочно заарештував його.

3 березня Кабінет міністрів України передав в управління Фонду державного майна конфісковані активи президента-втікача Віктора Януковича, зокрема, на території «Межигірʼя».