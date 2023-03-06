Цінності з резиденцій Януковича передадуть музеям, які розграбували росіяни

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Малолєтка Євген / УНІАН

Вищий антикорупційний суд передав у власність держави цінності з резиденції «Межигірʼя» та мисливського будинку «Сухолуччя», які належали президенту-втікачу Віктору Януковичу.

Про це повідомили у Міністерстві культури.

Усього в резиденціях Януковича вилучили 537 предметів, значна кількість яких мають культурну та мистецьку цінність. Зокрема, це:

картини відомих художників: «Вид Феодосії в місячну ніч» Айвазовського, «Вид на долину Аніо біля Тіволі» Моргенштерна та інші;

книги: «Апостол» (Діяння і послання святих апостолів), видана друкарем Федоровим у 1574 році у Львові, та інші;

ікони: «Богоматір Скоропослушниця», написана на поч. ХІХ ст. у м. Афон, «Воскресіння Христове зі святами» (кін. ХІХ ст.), «Богородиця Казанська», написана в XIХ ст. в росії, «Христос Вседержитель» (кін. ХІХ — поч. ХХ ст.), «Трійця Старозаповітна», написана в майстерні Києво-Печерської лаври (кін. ХVІІІ — поч. ХІХ ст.);

вази, деревʼяні скульптури, годинник підлоговий у стилі Людовіка ХV, виготовлений у 1765 році у Франції, монета з зображенням Хреста Єфросинії Полоцької та вставками з штучного каміння, памʼятна медаль «Образ Казанської Богоматері», набір памʼятних медалей «В памʼять 200-річчя перемоги у війні 1812 року», мощовик з мощами св. Віктора, 61 аркуш «Спеціальної карти Європейської росії» (нинішні території сучасних Донецької, Луганської, Харківської областей) автора І. А. Стрельбицького, виконаної в 1921 році в росії, горщик періоду трипільської культури.

Зараз вилучені предмети зберігаються в Національному художньому музеї України. Далі Мінкультури має прийняти рішення про передачу цінностей для постійного зберігання до конкретних музеїв.

У середині грудня минулого року Вищий антикорупційний суд конфіскував у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти експрезидента-втікача Віктора Януковича, а 17 січня суд заочно заарештував його.

3 березня Кабінет міністрів України передав в управління Фонду державного майна конфісковані активи президента-втікача Віктора Януковича, зокрема, на території «Межигірʼя».