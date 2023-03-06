Більшість учасників опитування в «Дії» хоче залишити 8 березня вихідним
- Автор:
- Анна Холоднова
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Mammiya / Pixabay
Більшість користувачів «Дії» проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним.
Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
Понад 1,3 мільйона українців віддали свої голоси за неробоче 8 березня, а працювати у цей день не проти 703 тисячі користувачів. Ще 110 тисяч не визначилися.
Це опитування стало наймасовішим у «Дії». У ньому взяли участь понад 2,1 мільйона українців.
За словами Ткаченка, депутати враховуватимуть результати голосування перед ухваленням законопроєкту про 8 березня у Верховній Раді.
- У 1977 році Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про Міжнародний день захисту прав жінок. Цей день присвячений боротьбі за рівність жінок і чоловіків. У більшості країн 8 березня є робочим днем.