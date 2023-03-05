Війська росії обстріляли село Бударки на Харківщині. Є загиблі

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Російські війська сьогодні, 5 березня, обстріляли село Бударки Чугуївського району Харківської області. Снаряд поцілив у автомобіль, у якому було подружжя. Чоловік та жінка загинули на місці.

Прокуратура області розслідує порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Відомство опублікувало дві фотографії з місця події. На них видно, що автомобіль фактично розірвало.