Міністр енергетики: Переговори про повернення ЗАЕС під контроль України зайшли в глухий кут

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Міністр енергетики Герман Галущенко заявив в ефірі телемарафону, що переговори про повернення під контроль України Запорізької атомної станції зайшли в глухий кут.

За його словами, позиція України, яка озвучується на всіх міжнародних майданчиках, базується на демілітаризації станції, повному виводі звідти російських військ і представників «Росатому», а також на створенні безпечного середовища для роботи персоналу.

Натомість росіяни випустили указ, що ЗАЕС — це «федеральна» власність, яка зареєстрована в Москві під назвою «Запорізька станція».

Очільник Міненерго повідомив, що Україна отримує від місії МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, тривожні сигнали. Росіяни вкрай непрофесійно поводяться на станції.

«Місія МАГАТЕ підтверджує, що росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що стан обладнання та устаткування на ЗАЕС суттєво погіршується. Є відчуття, що одна з цілей загарбників — після деокупації залишити нам її в неробочому стані», — сказав Галущенко.