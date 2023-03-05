Президент Сербії заперечив поставки боєприпасів в Україну, у чому сербів звинувачувала росія
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Presidency of Serbia / Dimitrije Goll
Президент Сербії Александар Вучич заперечив поставки боєприпасів в Україну. Він наголосив, що його країна не передає зброю ані Україні, ані росії.
Про це пише Danas.
Він зазначив, що жодної одиниці сербської зброї чи боєприпасів не продали ані в росію, ані в Україну. Ті, хто стверджують протилежне, є «брехунами і їм повинно бути соромно, оскільки вони завдають шкоди Сербії».
«Для Сербії, згідно з міжнародним законодавством, є так звані дозволені користувачі, і Сербія може експортувати тільки в такі країни. Ми зробили все відповідно до закону, ми чисті як сльоза», — сказав Вучич.
- Перед цим у соцмережах зʼявилася інформація про те, що Сербія могла передати Україні боєприпаси до реактивних систем залпового вогню «Град». Їх нібито продали в третю країну, а вже звідти через Словаччину та Туреччину вони потрапили до України. У російському МЗС висловили «глибоке занепокоєння» і закликали Сербію надати розʼяснення.
- Міністр оборони Сербії заперечив ці повідомлення, але припустив, що це могло статися через треті країни. Натомість у МЗС Сербії зазначили, що такий розвиток подій неможливий і країна не передавала жодних боєприпасів.