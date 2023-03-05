Bloomberg: Між Польщею та Німеччиною посилилося напруження через поставки Україні військової допомоги

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Радіо Свобода

Посилення напруження між Польщею та Німеччиною може підірвати спільні зусилля Заходу з військової допомоги Україні. Обидві країни вже тривалий час сперечаються між собою через війну.

Про це пише Bloomberg.

Суперечки між Варшавою та Берліном через ракети, танки та запчастини вийшли на новий рівень, навіть коли президент України Володимир Зеленський закликає західних спонсорів поспішити з поставкою озброєння до початку весняного наступу. Останні звинувачення поляків на адресу Німеччини були сфокусовані на тому, що там затягували з передачею танків Україні. Поляки навіть були готові передати танки без німецького дозволу.

Після того як німецький канцлер Олаф Шольц дав згоду на поставку танків Leopard, у Польщі знову почали звинувачувати Німеччину — цього разу в затримці з поставкою запчастин.

«Головна відповідальність лежить на Федеративній Республіці Німеччина, головному виробнику цих танків. Ми так довго закликали німецьку сторону приєднатися до танкової коаліції і поставити не лише танки, а й запчастини», — заявив президент Польщі Анджей Дуда.

У польському уряді вважають, що Німеччина більше сфокусована на міжнародному визнанні своєї допомоги Україні, ніж на фактичному наданні Києву того, що йому потрібно.

Польща та Німеччина сперечаються і з інших питань. Наприклад, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що енергетична політика Німеччини відправила росії мільярди доларів, за що його сильно розкритикував німецький посол.

У Німеччині ж вважають, що загострення критики з боку Польщі повʼязане з майбутніми виборами, які заплановані на осінь 2023 року, і після голосування рівень напруження спаде.