В Україні офіційно зафіксували 171 випадок сексуального насильства з боку російських окупантів

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Правоохоронці встановили 171 потерпілого від сексуального насильства з боку російських військовослужбовців.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська на міжнародній конференції United for justice.

«Це їхня свідома фізична і психологічна зброя проти українців», — сказала вона.

За її словами, серед потерпілих є 39 чоловіків та 13 неповнолітніх.

«Потерпілий ніколи не несе відповідальності за злочин, відповідальність завжди несе агресор... постраждалим треба знати, що держава завжди на їхньому боці... покарання їхніх кривдників — це найголовніше. Засудження зґвалтувань та інших воєнних злочинів має стати прецедентом, щоб будь-який потенційний агресор знав, що не залишиться безкарним», — зазначила вона.