Андрій Карпов тимчасово очолить Полтавську міськраду. Що про нього відомо

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Секретар Полтавської міськради, голова фракції «Європейська солідарність» Андрій Карпов від 3 березня почав виконувати обовʼязки міського голови Полтави. Це сталося після того, як засуджений мер Олександр Мамай пішов у відпустку з 2 до 31 березня.

Напередодні Мамая засудили до 5 років вʼязниці умовно у справі про працевлаштування до комунального підприємства двох жінок, які фактично виконували роботу домогосподарок у нього вдома.

Карпов відомий за власним проєктом «Вата Шоу» на однойменному каналі в YouTube. З 2018 року цей проєкт виходить на телеканалі «Прямий».

Він різко критикує чинну владу та підтримує позицію й погляди Петра Порошенка, зокрема Карпов оприлюднив у Twitter дві світлини Маріуполя до та під час війни і написав: «Маріуполь з поганими Мінським угодами. Маріуполь без поганих Мінських угод».

Також Андрій Карпов більш відомий у соцмережах як Андрій Полтава.