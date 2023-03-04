Колумбія планує відправити 70 «кокаїнових бегемотів» Пабло Ескобара до Індії та Мексики

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Колумбія планує відправити десятки «кокаїнових бегемотів» — потомство з приватного звіринця наркоторговця Пабло Ескобара — до нових будинків в Індії та Мексиці, щоб контролювати їхню швидкозростаючу популяцію.

Про це повідомляє CNN.

Раніше влада намагалася контролювати їхню популяцію за допомогою кастрацій та протизаплідних дротиків. Але ці спроби мали обмежений успіх. Тепер є план перевезти 70 бегемотів до природних заповідників в Індії (60) та Мексиці (10).

Якщо відправляти бегемотів назад на їхню батьківщину, до Африки, то можна завдати більше шкоди, ніж користі, як самим бегемотам, так місцевій екосистемі. «Кожного разу, коли ми переміщуємо тварин або рослини з одного місця в інше, ми також переміщуємо їхні патогени, їхні бактерії та їх віруси. І ми могли б принести в Африку нові хвороби не тільки для гіпопотамів, що живуть у дикій природі, а й нові хвороби для всієї африканської екосистеми, яка не стикалась із цим типом хвороби», — сказала Марія Анхела Ечеверрі, професор біології в Університеті Гаверіана.

Нині налічується від 130 до 160 бегемотів, і вони поширилися далеко за межі колишнього ранчо Ескобара Hacienda Napoles, де спочатку був один самець і три самки. Бегемоти були частиною колекції екзотичних тварин, яку Ескобар зібрав у 1980-х роках на своєму ранчо. Після його смерті в 1993 році влада переселила більшість інших тварин, але не бегемотів, бо їх було надто складно перевозити. Але з того часу вони почали швидко розмножуватися, поширившись басейном річки Магдалена, і тепер становлять загрозу для довкілля і турбують місцевих жителів. Дослідники попередили, що їхня кількість може збільшитися до 1 500 протягом двох десятиліть.