Командувач сил НАТО в Європі завив, що росія втратила в Україні 1 800 офіцерів
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Reuters
Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну окупанти втратили понад 200 тисяч російських солдатів і понад 1 800 офіцерів. Вони були вбиті або поранені.
Про це заявив командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, передає Spiegel.
За його словами, росія також втратила понад 2 тисячі танків, а в середньому ворог щоденно випускає понад 23 тисячі артилерійських снарядів на полі бою в Україні.
«Якщо хтось приходить із танком, ви теж повинні мати танк. Проте один з уроків Холодної війни полягає в тому, що точність зброї — це те, що має значення. Також важлива виробнича потужність оборонної промисловості. Війну виграє той, хто може виробляти найшвидше», — сказав він.
Водночас генерал НАТО наголосив на важливості цивільного лідерства: «Ми навчилися на цьому конфлікті, що цивільне лідерство є абсолютно необхідним. Воно може мобілізувати націю і надихнути партнерів».
- За даними Генерального штабу, станом на 4 березня російська армія втратила у війні з Україною 152 190 військових, зокрема 820 за останню добу.