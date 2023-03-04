Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, чому дії росії — це геноцид на території України й проти української нації

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, чому дії росії — це геноцид на території України й проти української нації.

Свої аргументи він навів на конференції United for Justice 4 березня, передає кореспондент «Бабеля».

Убивство членів певної групи осіб — станом на 23 лютого росія вбила 8 006 цивільних (і це тільки на тих територіях, до яких є доступ).

— станом на 23 лютого росія вбила 8 006 цивільних (і це тільки на тих територіях, до яких є доступ). Нанесення тяжких тілесних ушкоджень — внаслідок російських атак поранені 13 287 цивільних, серед яких 927 дітей.

— внаслідок російських атак поранені 13 287 цивільних, серед яких 927 дітей. Створення умов, які розраховані на часткове або повне знищення людей , — масовані ракетні атаки по обʼєктах енергетичної інфраструктури, які почались напередодні опалювального сезону.

, — масовані ракетні атаки по обʼєктах енергетичної інфраструктури, які почались напередодні опалювального сезону. Неможливість народження дітей , зокрема злочини сексуального насильства (наймолодшій жертві зґвалтування 4 роки).

, зокрема злочини сексуального насильства (наймолодшій жертві зґвалтування 4 роки). Насильницьке переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу (тільки офіційно понад 16 тисяч дітей).

з однієї етногрупи в іншу (тільки офіційно понад 16 тисяч дітей). Запуск освітнього процесу російською мовою і перевиховання дітей.

і перевиховання дітей. Примусова паспортизація .

. Мобілізація — в окупованому Криму першочергово вона почалась у місцях, де проживають кримські татари.

26 лютого 2022 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН про порушення росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та про покарання за нього. Також Україна відразу подала клопотання про запобіжні заходи, в яких просила суд ООН наказати росії зупинити війну в Україні. Саме «геноцидом» населення окупованого Донбасу путін обґрунтовує російське вторгнення в Україну. До цього позову України вже офіційно долучилися Латвія, Литва, Нова Зеландія, Велика Британія, Німеччина, США, Швеція, Румунія, Франція, Італія, Польща, Данія, Ірландія, Фінляндія, Естонія, Іспанія, Австралія, Португалія, Австрія, Люксембург і Греція.