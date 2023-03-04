Олія для помазання короля Карла III не міститиме інгредієнтів тваринного походження

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Royal Family / Twitter

У Єрусалимі освятили олію миропомазання, яку використають для помазання короля Карла III 6 травня 2023 року. Ця олія не міститиме жодних інгредієнтів тваринного походження.

Про це ідеться в заяві Букінгемського палацу, а деталі розповідає BBC.

Олія для помазання містить оливкову олію, ароматизовану сумішшю ефірних олій кунжуту, троянди, жасмину, кориці, неролі, бензоїну та флердоранжу. Для олії частково використовують оливки, вирощені на Оливковій горі в монастирі Марії Магдалини, де похована бабуся короля принцеса Аліса. У попередніх варіантах були циветова олія, що є секретом залоз вівери, й амбра з кишечника китів.

Освячення олії відбулось в одному з найсвятіших християнських місць Єрусалиму — у храмі Гробу Господнього.

Хоча коронація сприймається як великий момент національного видовища та історичний ритуал, у ній є сильний релігійний елемент. Помазання короля є відлунням хрещення або висвячення в релігійні ордени, при цьому монарх символічно торкається святою олією до голови, грудей та рук. Це вважалося настільки священним моментом, що в 1953 телекамерам не дозволили знімати церемонію. Наразі невідомо, чи покажуть по телебаченню помазання Карла III.