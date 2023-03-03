Economist: Китай розлютився на росію через витік інформації про обговорення поставок зброї

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Alex Twose / Flickr

Китайська влада розізлилася на росію через те, що інформація про перемовини щодо поставок зброї опинилася в публічному просторі. Там хотіли, щоб будь-яка підтримка лишалася таємною.

Про це пише The Economist із посиланням на власні джерела.

У Китаї розуміють, що поширення такої інформації зруйнує образ країни як «нейтрального посередника», а також нашкодить відносинам із Європою та США.

Протягом десятиліть саме росія була активним постачальником зброї до Китаю. У середньому з 2001-го до 2010 року рф щороку відправляла до Китаю зброї на $2 мільярди. Зараз же через війну в Україні росії катастрофічно не вистачає бронетехніки та боєприпасів.

Росія нібито неодноразово просила в Китаю військової допомоги після початку вторгнення. Але там відмовляли, відправляючи лише нелетальну допомогу, таку як шоломи або товари подвійного призначення.

У Китаї є сумісні з російською технікою снаряди, хоча світ не має інформації про розміри та якісь китайських запасів боєприпасів. Але їх, очевидно, вистачило б, щоб запобігти кризі у російських військах.

Війна може дати Китаю можливість перезавантажити та збалансувати свої оборонні відносини з росією, оскільки до початку вторгнення Китай переважно імпортував російську зброю. Тепер у КНР зʼявився шанс стати рівноправним партнером у російській оборонній промисловості.

У Китаї не хочуть, щоб росія програла на полі бою, зокрема завдяки американським ракетам та європейським танкам. Також у КНР хочуть, щоб американські енергоресурси переважно експортувалися до Європи, а не в Індо-Тихоокеанський регіон.