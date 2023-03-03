Міжнародний кримінальний суд планує найближчим часом відкрити офіс в Україні

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Україна та Міжнародний кримінальний суд підписали меморандум. Це дозволить найближчим часом відкрити офіс МКС в Україні.

Про це на конференції United for Justice 3 березня заявив генпрокурор Андрій Костін, передає кореспондент «Бабеля».

За його словами, відкриття офісу в Україні дозволить прокурорам суду повноцінніше розслідувати міжнародні злочини, скоєні під час вторгнення росії в Україну.

Крім того, Костін має на гадці, що влітку запрацює Міжнародний центр збору доказів злочину агресії в Україні. Цей центр створюється в рамках Обʼєднаної міжнародної групи за участі Євроюсту. У центрі працюватимуть прокурори країн, що беруть участь в Об’єднаній міжнародній групі.