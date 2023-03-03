У морських птахів виявили нове захворювання. Його спричиняє пластик

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dpa

У морських птахів виявили нову хворобу, яку спричиняє пластик. Через споживання відходів у птахів утворюються шрами на травному тракті. Захворювання назвали пластикоз.

Про це пише The Guardian.

Хворобу виявили спеціалісти Музею природознавства в Лондоні. Вони назвали її першим зареєстрованим випадком фіброзу у тварин, спричиненого безпосередньо пластиком.

Коли птахи ковтають маленькі шматочки пластику, це спричиняє запалення травного тракту. Із часом постійне запалення призводить до утворення рубців і змін у тканинах, що впливає на травлення, ріст і виживання птахів. Такі шрами вже мають птахи різного віку. Через пластикоз вони також можуть стати більш вразливими до інфекцій і паразитів.

Природні матеріали, знайдені в шлунках птахів, таких як пемза, не спричиняли таких самих проблем.