Кабмін передав резиденції Януковича Фонду держмайна. Вони стануть парками-памʼятками

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Кабінет міністрів України передав в управління Фонду державного майна конфісковані активи президента-втікача Віктора Януковича, зокрема, на території «Межигірʼя».

Фонд отримав в управління квартиру і два паркомісця в Києві, три будівлі, житловий будинок, дві земельні ділянки в Донецьку, нежитлові будівлі в Ялті, судно марки «‎Бриг», два автомобілі Toyota Sienna і Toyota Land Cruiser 100.

Крім того, Уряд передав Фонду держмайна Центр відпочинку та здоров’я в селі Нові Петрівці Київської області, готельно-ресторанний комплекс у Вишгородському районі Київщини «Акація», житловий будинок загальною площею 825,8 кв. м у Нових Петрівцях та ще один будинок загальною площею 619,6 кв. м у тому ж селі, а також 100% ТОВ «Танталіт» і 100% ТОВ «Дім Лісника».

Тепер Фонд держмайна ухвалить рішення щодо подальшої долі майна — до того моменту, поки обʼєкти не включать до складу парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.