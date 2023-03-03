США починають співпрацю зі слідчою групою з розслідування злочинів росії проти України
- Автори:
- Костя Андрейковець, Оксана Коваленко
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Оксана Коваленко / «Бабель»
США розпочинають співпрацю з об’єднаною слідчою групою (JIT) з розслідування тяжких міжнародних злочинів росії в Україні.
Про це оголосив генпрокурор України Андрій Костін, передає кореспондент «Бабеля».
«Я радий вітати генпрокурора США Мерріка Гарланда, ласкаво просимо до нашої групи», — сказав Костін на початку зустрічі учасників групи.
Гарланд назвав цей момент історичним і заявив, що захоплюється українськими слідчими, які попри війну, працюють над розслідуванням злочинів агресора. «Інструменти правосуддя мають бути сильнішими за інструменти війни, тому ми сьогодні тут», — сказав Гарланд.
Американська сторона сьогодні підписала Меморандум порозуміння з усіма членами JIT. Це означає тісну співпрацю задля ефективного і швидкого обміну інформацією та доказами.
- Спільна слідча група з розслідування тяжких міжнародних злочинів була створена Україною, Литвою та Польщею 25 березня 2022 року за підтримки Євроюсту. Головна мета JIT — сприяти розслідуванням і притягненню до відповідальності в залучених країнах, а також сприяти розгляду справ, які можуть бути представлені в Міжнародний кримінальний суд. До JIT вже доєдналися Естонія, Латвія та Словаччина.