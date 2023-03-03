Українські та американські військові провели «кабінетні» навчання — щоб намітити наступний етап війни

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Reuters / «Бабель»

На військовій базі США в Німеччині американські генерали разом з українськими військовими провели низку «кабінетних навчань», щоб допомогти Києву намітити наступний етап війни.

Про це розповідає The New York Times.

Під час навчань військові відпрацювали кілька варіантів наступу. Тренування провели 2 березня, на них були присутні найвищі генерали президента Байдена, відповідальні за зусилля США з надання допомоги Україні. Їх запросили виробити стратегію, намітивши ризики та переваги різних кроків, які Україна може здійснити проти позицій росії в найближчі місяці. Українські посадовці згодом вирішать, яким шляхом йти.

Командувач військ НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі після одного з раундів навчань похвалив «феноменальну» адаптованість ЗСУ та додав, що американська сторона допоможе адаптуватися ще краще.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі теж взяв участь у цих «навчаннях». Обговорюючи їх пізніше, він відмовився деталізувати варіанти, які українці випробували на навчаннях. Але інші високопосадовці, військові аналітики та українські чиновники припустили, що Київ може спробувати виступити проти російських оборонних рубежів на північному сході чи сході країни, зокрема на Донецькому та Луганському напрямках.

Україна також може розпочати наступ на півдні, націлившись на так званий сухопутний міст, що зʼєднує материкову частину росії з Кримом. У січні міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що «реальна мета на цей рік» для українців — перерізати «сухопутний міст».