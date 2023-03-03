У Лондоні за рекордні $44 мільйони продали картину Василя Кандинського

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У Лондоні на аукціоні Sothebyʼs за рекордні понад $44 мільйони продали картину Василя Кандинського, яку вкрали нацисти.

Про це повідомляє The Guardian.

Картина зображує баварське село Мурнау в яскравих фарбах. Вона висіла в їдальні єврейської пари в Берліні. Імовірно, саме ця картина знаменувала рух майстра до абстрактного мистецтва.

Картину продали від імені правнуків власників — подружжя єврейських колекціонерів Йоганни Маргарет і Зіґберта Штерн, яке жило в Німеччині. Картину виявили майже 10 років тому на стінах музею Ван Аббе в Ейндховені (Нідерланди), де вона висіла з 1951 року. Після тривалого судового позову у 2022 році її повернули 13 нащадкам сімʼї Штерн.

Зіґберт Штерн помер природною смертю у 1935 році, а його дружина змушена була тікати з Німеччини, пізніше її вбили в концтаборі Аушвіц. Їхня велика колекція творів мистецтва була розграбована та розкидана по всьому регіону. Місцезнаходження багатьох картин досі невідоме.

Виручені на аукціоні $44 мільйони — це найбільша сума, яку віддавали за роботи Кандинського. Хто саме придбав картину — невідомо. Попередній рекорд встановила «Картина з білою облямівкою» (1913) у 2017 році, її продали за понад $39 мільйонів.