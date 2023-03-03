У Запоріжжі рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих від удару по будинку. Кількість жертв зросла до пʼяти

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Рятувальники дістали з-під завалів будинку в Запоріжжі тіла ще двох загиблих. Туди вчора вночі влучила російська ракета.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС станом на 7 ранку.

Ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку триває вже понад добу.

«У цілодобовому режимі рятувальники продовжують роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку», — йдеться в повідомленні.

Учора рятувальники виявили тіла трьох жертв, тож тепер кількість загиблих зросла до пʼяти. Щонайменше семеро людей були поранені. Працівники ДСНС врятували 11 людей і двох котів.

Росіяни влучили по будинку вночі, коли люди спали у своїх домівках.