У Tesla показали роботів-гуманоїдів Optimus, які збирають нових роботів

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Скріншот з відео

З нагоди цьогорічного Дня інвестора компанія Tesla показала відео з роботами-гуманоїдами Optimus.

За словами засновника Tesla Ілона Маска, ці роботи працюють на базі найрозвиненішого штучного інтелекту, який наразі існує. На думку Маска, у майбутньому на одну людину буде щонайменше один робот. Але якщо станеться повстання машин, Optimus не становитиме великої загрози, оскільки його максимальна швидкість — 8 км/год.