У Tesla показали роботів-гуманоїдів Optimus, які збирають нових роботів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Скріншот з відео
З нагоди цьогорічного Дня інвестора компанія Tesla показала відео з роботами-гуманоїдами Optimus.
За словами засновника Tesla Ілона Маска, ці роботи працюють на базі найрозвиненішого штучного інтелекту, який наразі існує. На думку Маска, у майбутньому на одну людину буде щонайменше один робот. Але якщо станеться повстання машин, Optimus не становитиме великої загрози, оскільки його максимальна швидкість — 8 км/год.
- Ілон Маск представив концепт Optimus у серпні 2021 року на Дні штучного інтелекту Tesla. Заявлений зріст Optimus — близько 173 см, вага — 57 кг.
- 1 жовтня 2022 компанія Tesla представила перший прототип роботів-гуманоїдів Optimus. На презентації прототип робота лише помахав натовпу.