У Києві відкрили перший в Україні банк довгострокового зберігання крові
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Wikipedia / Vegasjon
У Києві офіційно відкрили перший в Україні банк довгострокового зберігання еритроцитів. Це дозволить зберігати компоненти крові до 30 років.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
У МОЗ зазначили, що робота над проєктом стартувала одразу після початку повномасштабного вторгнення росії, оскільки в державі різко зросла потреба в якісному наданні медичної допомоги як пораненим бійцям, так і пацієнтам зі складними випадками.
За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, відкриття першого банку довгострокового зберігання еритроцитів дозволить у майбутньому планувати стратегію донорства на роки.
Також завдяки проєкту в Україні зможуть заморожувати рідкісні групи крові, зберігати її протягом десятиліть та розвинути оперативну логістику за найскладніших умов (наприклад, у місця бойових дій для рятування постраждалих військових і цивільних).