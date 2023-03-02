Влада США заборонила компанії Ілона Маска тестувати мозкові чипи на людях

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Американський регулятор відмовився видати компанії Ілона Маска дозвіл на випробування мозкових імплантів на людях.

Про це пише Reuters у розслідуванні, присвяченому роботі Neuralink.

Як розповіли агентству кілька колишніх та чинних співробітників, на початку 2022 року компанія подала заявку до Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA), але її відхилили.

Про те, що Neuralink планує випробовувати мозкові чипи на людях, Маск повідомляв ще у 2019 році. За його словами, розроблені компанією імпланти потенційно можуть допомогти у лікуванні паралічу та сліпоти. Як короткострокову мету представники Neuralink називали створення механізму, який дозволить паралізованим пацієнтам спілкуватися за допомогою компʼютерного тексту, не друкуючи його.

FDA означило десятки проблем, які Neuralink має вирішити перед тестуванням на людях. Основні побоювання стосувалися літієвої батареї пристрою. Дослідники акцентували на тому, що крихітні дроти імплантату можуть мігрувати до інших областей мозку. Також вони висловили побоювання, що чип неможливо буде безпечно видалити.

Несхвалення заявки не означає, що випробування ніколи не відбудуться. Якщо компанія вирішить проблеми із чипом, вона зможе подати повторний запит. Але троє із семи джерел Reuters не вірять, що Маску вдасться виправити ситуацію в найближчому майбутньому.

Сам бізнесмен та інші офіційні особи Neuralink не відповіли на прохання видання прокоментувати цю ситуацію. FDA відмовилося від коментарів, пославшись на закони, що охороняють конфіденційність комерційної інформації.