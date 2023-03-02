SpaceX відправила на космічну станцію міжнародний екіпаж астронавтів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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SpaceX і NASA відправили новий екіпаж астронавтів на Міжнародну космічну станцію.
Корабель, на борту якого перебувають два астронавти NASA, російський космонавт і астронавт з Обʼєднаних Арабських Еміратів, стартував із Космічного центру NASA імені Кеннеді вранці 2 березня.
Космічний корабель Crew Dragon проведе близько доби, маневруючи в космосі, перш ніж зʼєднатися з космічною станцією 3 березня. Проведуть астронавти на ній 6 місяців.
Цього разу система «працювала відмінно», хоча інженерам все ж довелося усувати принаймні одну несправність після зльоту. Проблема виникла з датчиком на одному із шести гачків, які використовують для утримання обтічника Crew Dragon — це частина, що відокремлюється від судна після проходження щільних шарів атмосфери.
- Це друга спроба запустити цю місію Crew-6 із землі. Першу спробу запуску 27 лютого скасували за три хвилини до початку через те, що засмітився фільтр. Проблема виникла під час процесу «прокачування», який повинен гарантувати, що кожен із девʼяти двигунів ракети Falcon 9 буде заповнений достатньою кількістю рідини. Анормальні дані, які інженери бачили в день запуску, пояснюються саме забитим фільтром.