SpaceX відправила на космічну станцію міжнародний екіпаж астронавтів

Новини

SpaceX і NASA відправили новий екіпаж астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

Корабель, на борту якого перебувають два астронавти NASA, російський космонавт і астронавт з Обʼєднаних Арабських Еміратів, стартував із Космічного центру NASA імені Кеннеді вранці 2 березня.

Космічний корабель Crew Dragon проведе близько доби, маневруючи в космосі, перш ніж зʼєднатися з космічною станцією 3 березня. Проведуть астронавти на ній 6 місяців.

Цього разу система «працювала відмінно», хоча інженерам все ж довелося усувати принаймні одну несправність після зльоту. Проблема виникла з датчиком на одному із шести гачків, які використовують для утримання обтічника Crew Dragon — це частина, що відокремлюється від судна після проходження щільних шарів атмосфери.