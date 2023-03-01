Іспанія за €4 мільйони відремонтує танки Leopard для України
- Автор:
- Анна Холоднова
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Уряд Іспанії витратить €4,1 мільйона на ремонт танків Leopard 2A4 німецького виробництва, щоб відправити їх в Україну.
Про це пише видання El Mundo.
Іспанська армія має 53 такі машини, більшість з них потребують ремонту та модернізації. Роботи виконуватиме підрядник «Санта-Барбара» в Алькала-де-Гвадайра (Севілья).
Інформацію про ремонт опублікували на Платформі державних закупівель. Хоча в контракті немає специфікацій, відомо, що €4,1 мільйона виділять на «приведення бойових танків Leopard моделі 2A4 до експлуатаційних умов».
- 20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у Збройних силах України планують сформувати щонайменше два танкових батальйони, на озброєнні яких будуть Leopard 2. Наразі відомо, що Фінляндія передасть Україні три танки Leopard 2, Норвегія вісім танків. Польща у найближчі два-три тижні — 14 танків Leopard 2.
- 23 лютого іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес під час визиту до Києва заявив, що його країна розглядає можливість надати Україні до 10 танків Leopard.