Іспанія за €4 мільйони відремонтує танки Leopard для України

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Уряд Іспанії витратить €4,1 мільйона на ремонт танків Leopard 2A4 німецького виробництва, щоб відправити їх в Україну.

Про це пише видання El Mundo.

Іспанська армія має 53 такі машини, більшість з них потребують ремонту та модернізації. Роботи виконуватиме підрядник «Санта-Барбара» в Алькала-де-Гвадайра (Севілья).

Інформацію про ремонт опублікували на Платформі державних закупівель. Хоча в контракті немає специфікацій, відомо, що €4,1 мільйона виділять на «приведення бойових танків Leopard моделі 2A4 до експлуатаційних умов».