У Японії народжуваність впала до рекордно низького рівня

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У Японії у 2022 році число народжень впало до чергового рекордно низького рівня — 799 728, що є найнижчим показником за всю історію спостережень та першим падінням нижче 800 тисяч.

Про це повідомляє CNN.

Ця кількість скоротилася майже вдвічі за останні 40 років. Наприклад, у Японії 1982 року було понад 1,5 мільйона народжень.

Японія також повідомила про рекордно високий рівень смертей у 2022 році — понад 1,58 мільйона людей. Смертність перевищує народжуваність у Японії вже понад десять років, що створює проблему для лідерів третьої за величиною економіки світу. Тепер вони стикаються зі зростанням кількості старіючого населення, а також зі скороченням робочої сили для фінансування пенсій і охорони здоровʼя.

Згідно з останніми урядовими даними, населення Японії неухильно скорочується з часу економічного буму 1980-х років і склало 125,5 мільйона людей у 2021 році. Його коефіцієнт народжуваності 1,3 набагато нижчий від рівня 2,1, необхідного для підтримки стабільного населення без імміграції.

У країні також одна з найвищих тривалість життя у світі. За даними уряду, у 2020 році одна людина з 1 500 у Японії була у віці 100 років і старша.

Висока вартість життя в Японії, обмежений простір та відсутність підтримки з догляду за дітьми у містах ускладнюють виховання дітей, а це означає, що менша кількість пар наважується їх мати. Згідно з дослідженням фінансової установи Jefferies, у 2022 році Японія була визнана одним із найдорожчих місць у світі для виховання дітей.

За даними Міністерства охорони здоровʼя, праці та соціального забезпечення за 2021 рік, середній реальний річний дохід домогосподарства знизився з $50 600 у 1995 році до $43 300 у 2020 році.