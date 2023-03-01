Spiegel: Єврокомісія підготувала план для збільшення поставок боєприпасів в Україну та запасів у ЄС

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Єврокомісія підготувала та планує представити країнам-членам план зі збільшення поставок боєприпасів Україні. Також він поповнить запаси самого Євросоюзу.

Про це пише Spiegel.

План складається із трьох кроків. Перший передбачає негайне збільшення поставок боєприпасів, зокрема 155-мм артилерійських снарядів, в Україну. На це Євросоюз планує виділити мільярд євро.

Другий крок передбачає спільну закупівлю 155-мм боєприпасів Європейським оборонним агентством EDA з метою заповнення запасів країн ЄС і забезпечення постачання України в довгостроковій перспективі.

Третій крок покликаний забезпечити довгострокове збільшення європейських потужностей з виробництва боєприпасів.

Надзвичайна допомога в рамках першого кроку надаватиметься за вже усталеною схемою: країни ЄС постачають Україні боєприпаси, а натомість отримують гроші з Європейського фонду миру (ЄФМ).

Другий крок плану містить чітке послання: час, коли мир у Європі вважався гарантованим, минув. Ситуація докорінно змінилася з нападом росії, і країни ЄС повинні це враховувати — шляхом закупівлі більшої кількості боєприпасів у довгостроковій перспективі. Це має відбутися за допомогою проєкту EDA. Країни-члени ЄС і Україна повинні звести докупи свої потреби, щоб «розмістити масове замовлення і дати промисловості чіткий сигнал про попит». На думку Єврокомісії, тільки якщо промисловість буде впевнена, що такий попит існує, вона буде готова збільшити свої виробничі потужності в довгостроковій перспективі.

Комісія також сподівається, що спільне замовлення призведе до значно нижчих цін, ніж раніше. 25 з 27 країн ЄС і Норвегія вже висловили зацікавленість в участі в проєкті, який триватиме сім років.