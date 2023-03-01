Колишній очільник поліції Вінничини співпрацював із ФСБ і готував план терактів

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Колишній очільник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов, який з 2016 року перебуває у тимчасово окупованому Севастополі та отримав російське громадянство, отримав підозру — готував для фсб «план» терактів проти мирних жителів України.

Про це Служба безпеки України оголосила 1 березня.

Він за власної ініціатив допомагав фсб. Шевцов після повномасштабного вторгнення особисто розробив для фсб «План щодо проведення диверсійної роботи на території України». Куратор цього «проєкту» — співробітник 5-ї служби фсб Косенка М.Ю. Цей «документ» передбачав серії вибухів на об’єктах цивільної інфраструктури в різних регіонах.

Крім того, Шевцов за допомогою відомого прокремлівського пропагандиста розробив медіапроєкт із псевдопошуку «українських військовополонених». У такий спосіб вони хотіли створити передумови для вербування родичів українських захисників. Крім того, агент надавав своїм кураторам з фсб інформацію про колишніх українських правоохоронців, яких пропонував залучати до диверсій.

Також Шевцова цікавили поставки міжнародної допомоги до України. Для цього він намагався сформувати власну мережу інформаторів у різних регіонах, серед основних «кандидатів» — колишні працівники міліції, яких звільнили у 2014 році.

Також Шевцов дав на розгляд керівництва 5-ї служби фсб пропозиції щодо створення «Першого українського добровольчого корпусу» з поміж полонених українських військовослужбовців.