В Україні після війни за допомогою дронів можна буде ідентифікувати мінні поля. Як це працює

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Регіональне управління Сил територіальної оборони Південь / Facebook

Ерік Толлефсен, який у Міжнародному комітеті Червоного Хреста очолює напрям із захисту цивільного населення та співробітників комітету від наслідків війни, а саме від мін та інших боєприпасів, розповів «Бабелю» про проєкт з ідентифікації мінних полів за допомогою дронів.

«Це цікавий проєкт, але одразу скажу, що в Україні ми його поки що не можемо реалізувати — ми не використовуємо тут дрони під час війни, бо їх використовують учасники конфлікту. Цей проєкт можна буде запустити після закінчення війни, він недорогий», — зазначив Толлефсен.

Суть проєкту полягає в тому, що фахівці дивляться на різницю температур за допомогою теплового датчика.

«Протягом дня сонце нагріває землю, а коли сідає, міни працюють як батареї, бо повільніше віддають тепло. І тоді дрони в повітрі можуть побачити, де територія замінована, а де чиста. І це можна нанести на карту», — пояснив Толлефсен.