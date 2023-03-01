У Бразилії умовно звільнили 137 прихильників Болсонару, які штурмували урядові будівлі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Федеральний верховний суд Бразилії постановив звільнити 137 людей, підозрюваних у причетності до штурму парламенту та інших державних установ у січні.
Ідеться про умовне звільнення, тобто підозрювані мають носити електронні браслети на ногах і їм заборонена активність у соцмережах, передає AFP.
Звільненим також анулюють паспорти, заборонять носити вогнепальну зброю і виходити з дому ввечері та на вихідних. Цих людей відпустили, оскільки слідство показало, що вони не були «головними дійовими особами» та не фінансували заворушення.
Також суддя врахував, що більшість звільнених «без судимостей та мають малолітніх дітей».
Ще понад 800 підозрюваних, затриманих після заворушень, залишили під вартою — їм призначено безстрокове попереднє увʼязнення. У цих справах є докази того, що фігуранти винні в «тероризмі», створенні злочинної організації, спробі насильницького повалення правової держави та спробі державного перевороту.
- На початку січня у бразильській столиці затримали сотні прихильників експрезидента країни Жаїра Болсонару після того, як вони розгромили урядові будівлі. Незадоволені результатами президентських виборів, що відбулися наприкінці жовтня, протестувальники 8 січня ввірвалися в будівлі Національного конгресу, Верховного суду, у робочу резиденцію глави держави та палац Планалту і вчинили там погроми. Країна оголошувала режим надзвичайної ситуації, тож силовики придушили заворушення за допомогою водометів, сльозогінного газу і світлових гранат. Сам Болсонару під час заворушень перебував у Флориді, він засудив дії своїх прихильників, назвавши їх незаконними.
- Після цього заарештували понад дві тисячі людей. Понад 600 із них звільнили 10 січня «з гуманітарних міркувань» — це були літні або хворі люди, а також матері маленьких дітей.