ЗСУ знищили всі дрони, якими росія вночі атакувала північ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty
У ніч з 28 лютого на 1 березня ворог атакував Україну з північного напрямку ударними безпілотниками типу Shahed. ЗСУ знищили всі дрони.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону «Єдині новини».
«Силами та засобами повітряного командування «Центр» збито всі чотири запущені ворогом безпілотники. Відпрацювали потужно, маємо стовідсотковий результат», — наголосив Ігнат.
- Уночі з 28 лютого на 1 березня в Україні в низці областей близько опівночі оголошували повітряну тривогу. У соцмережах повідомлялося про роботу ППО на Полтавщині.