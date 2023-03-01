ЗСУ за добу відбили 85 атак і знищили 650 окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Сили оборони України за минулу добу знищили 650 російських окупантів, 11 одиниць артилерії та сім танків.
Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
На Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках захисники відбили понад 85 атак росіян.
Загальні втрати противника за час великої війни склали:
- особовий склад — 14 9890 (+650 за минулу добу);
- танки — 3 395 (+7);
- бойові броньовані машини — 6 638 (+8);
- артилерійські системи — 2 393 (+10);
- РСЗВ — 479 (+1);
- засоби ППО — 247;
- літаки — 300;
- вертольоти — 288;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 055 (+4);
- крилаті ракети — 873;
- кораблі/катери — 18;
- автомобільна техніка та автоцистерни — 5 257 (+5);.
- спеціальна техніка — 230.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження російських військ, ракетники й артилеристи уразили девʼять районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також дві позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ і склад боєприпасів.