ЗСУ за добу відбили 85 атак і знищили 650 окупантів

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Getty Images / «Бабель»

Сили оборони України за минулу добу знищили 650 російських окупантів, 11 одиниць артилерії та сім танків.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках захисники відбили понад 85 атак росіян.

Загальні втрати противника за час великої війни склали:

особовий склад — 14 9890 (+650 за минулу добу);

танки — 3 395 (+7);

бойові броньовані машини — 6 638 (+8);

артилерійські системи — 2 393 (+10);

РСЗВ — 479 (+1);

засоби ППО — 247;

літаки — 300;

вертольоти — 288;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 055 (+4);

крилаті ракети — 873;

кораблі/катери — 18;

автомобільна техніка та автоцистерни — 5 257 (+5);.

спеціальна техніка — 230.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження російських військ, ракетники й артилеристи уразили девʼять районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також дві позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ і склад боєприпасів.