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ЗСУ за добу відбили 85 атак і знищили 650 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»

Сили оборони України за минулу добу знищили 650 російських окупантів, 11 одиниць артилерії та сім танків.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках захисники відбили понад 85 атак росіян.

Загальні втрати противника за час великої війни склали:

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження російських військ, ракетники й артилеристи уразили девʼять районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також дві позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ і склад боєприпасів.