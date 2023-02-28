У США на аукціон виставлять на одну з найбільших в світі колекцій ретро-комп’ютерів і гаджетів Apple

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На онлайн—аукціоні Julien’s у Беверлі-Хіллз продадуть одну з найбільших в світі колекцій ретро-комп’ютерів і гаджетів Apple із 500 екземлярів.

Про це пише The Verge.

Усі вони випущені між 1977 і 2008 роками. Там є особливо рідкісні предмети, як-от комп’ютер Lisa I 1983 року, який оцінюють у $10-20 тисяч. Це один із перших персональних комп’ютерів із графічним інтерфейсом, який провалився у продажі і розійшовся тиражем лише 10 тисяч одиниць. Аукціон не повідомляє, чи працює він. Інші продукти у колекції більш доступні, наприклад комп’ютер Apple Macintosh Plus 1986 року випуску з клавіатурою та мишкою, який зараз коштує від $300 до $500.

Крім компʼютерів, на продаж виставлять фотоапарат Apple QuickTake 100 1994 року. Він буде коштувати від $200 до $300. Виробництво цієї камери припинили у 1997 році. Камера має максимальну роздільну здатність 640x480пікселів і 24-бітний колір.

Також у колекції є джойстик Apple 1983–1984 років випуску для комп’ютерних систем Apple IIE або IIC в оригінальній упаковці та оригінальний Summagraphics MacTablet 1979–1983 років — один із найперших комерційно доступних графічних планшетів.