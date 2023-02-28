Акціонери подали до суду на Tesla та Ілона Маска через можливу брехню про безпеку автопілотів

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Tesla

Акціонери подали до суду на компанію Tesla та її очільника і засновника Ілона Маска. Вони звинувачують в тому, що Tesla завищила ефективність та безпечність режиму автопілота в електромобілях.

Про це пише Reuters.

У позові акціонери заявили, що Tesla обманювала їх протягом чотирьох років помилковими й оманливими заявами, які приховують, що її технології «створили серйозний ризик нещасних випадків і травм». Позивачі вважають, що автопілот міг бути причиною багатьох аварій електромобілів.

Вони сказали, що ціна акцій Tesla впала у кілька разів, коли це стало відомо, зокрема після того, як Національна адміністрація безпеки дорожнього руху розпочала розслідування щодо технологій автопілота на електромобілях компанії.

У звʼязку з тим, що ціни акцій компанії впали через її неправдиві заяви, акціонери заявляють про те, що зазнали фінансових збитків. Тому вони вимагають компенсувати їм збитки за останні три роки.