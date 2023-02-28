У МЗС України відреагували на незаконну поїздку журналістів каналу NBC в окупований Крим
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
У Міністерстві закордонних справ України відреагували на проїзд журналіста американського телеканалу NBC Кримським мостом.
Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко нагадав, що вʼїзд на територію півострова з території росії порушує українське законодавство.
«Для порушників передбачена правова відповідальність. Зокрема, іноземцям за такі дії також передбачена заборона вʼїзду в Україну», — написав він у Facebook.
За словами Ніколенка, компетентні органи нині встановлюють обставини незаконного відвідання півострова журналістом NBC. Подальші рішення прийматимуть за результатами перевірки.
- Журналіст NBC News приїхав до Криму поїздом з Москви через Керченський міст та опублікував сюжет, знятий на окупованому півострові. У сюжеті телеканалу згадується про придушення свободи слова на півострові, але вказується, що до анексії більшість населення була проросійською. Про репресії в сюжеті ані слова, натомість є згадка про звинувачення рф з боку комітету ООН.