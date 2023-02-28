Нацполіція заблокувала 18 каналів і груп в Україні, які створювалися для розкручування молодіжного руху «ПВК Редан»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Національна поліція вже виявила та заблокувала 18 каналів і груп, які створювалися для розкручування молодіжного руху «ПВК Редан». Там вважають, що це частина російських зусиль із дестабілізації України.
Про це пише пресслужба Нацполіції.
«Штучне поширення такої субкультури — це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та втягнути підлітків у протиправну діяльність. Тож оперативні служби разом із Кіберполіцією встановлюють джерела фінансування, адміністраторів цих інформаційних каналів та організаторів масових заходів», — зазначили там.
За їхніми даними, основна мета організаторів — провокація конфліктів та масових бійок серед підлітків.
Протягом останніх двох днів у різних регіонах поліцейські виявили близько 30 зібрань молоді. До відділів поліції запросили понад 700 людей, переважна більшість із яких неповнолітні.
«Тож ювенальні поліцейські проводять профілактичні заходи з підлітками та їхніми батьками. При цьому розʼяснюють, що за такі дії передбачено як адміністративну (для батьків неповнолітніх), так і кримінальну відповідальність, яка настає з 14 років», — пояснили у поліції.
- 27 лютого у багатьох містах України пройшли масові заворушення руху «ПВК Редан», в яких брали участь підлітки. Вони вирішили влаштувати бійку з іншою субкультурою «офників», які в бійці відстоюють свою точку зору.
- «Редан» — це молодіжна субкультура, натхненна японською мангою Hunter x Hunter про злочинне угруповання «Геней Редан». Її символ — павук, він став символом учасників «ПВК Редан». За словами самих підлітків, вони не мають стосунку до приватних військових компаній, а абревіатуру «ПВК» використовують жартома.
- Рух наприкінці лютого активізувався в росії, де загалом у містах затримали понад 350 неповнолітніх, які планували масові бійки. А 27 лютого були спроби влаштувати підліткові сутички в українських містах.