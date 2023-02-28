Нацполіція заблокувала 18 каналів і груп в Україні, які створювалися для розкручування молодіжного руху «ПВК Редан»

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Національна поліція вже виявила та заблокувала 18 каналів і груп, які створювалися для розкручування молодіжного руху «ПВК Редан». Там вважають, що це частина російських зусиль із дестабілізації України.

Про це пише пресслужба Нацполіції.

«Штучне поширення такої субкультури — це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та втягнути підлітків у протиправну діяльність. Тож оперативні служби разом із Кіберполіцією встановлюють джерела фінансування, адміністраторів цих інформаційних каналів та організаторів масових заходів», — зазначили там.

За їхніми даними, основна мета організаторів — провокація конфліктів та масових бійок серед підлітків.

Протягом останніх двох днів у різних регіонах поліцейські виявили близько 30 зібрань молоді. До відділів поліції запросили понад 700 людей, переважна більшість із яких неповнолітні.

«Тож ювенальні поліцейські проводять профілактичні заходи з підлітками та їхніми батьками. При цьому розʼяснюють, що за такі дії передбачено як адміністративну (для батьків неповнолітніх), так і кримінальну відповідальність, яка настає з 14 років», — пояснили у поліції.