Журналісти американської NBC приїхали знімати сюжет до анексованого Криму через незаконно збудований міст

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Журналісти американського телеканалу NBC приїхали знімати репортаж до тимчасово окупованого Криму через російський Кримський міст. Це порушує законодавство України.

Про це йдеться у репортажі, який телеканал опублікував у 28 лютого.

«[Журналісти] NBC News приїхали до Криму поїздом з Москви через Керченський міст, який був підірваний у стратегічному та символічному ударі по путіну минулої осені. Зараз він повністю відновлений, але, ймовірно, знову стане мішенню, якщо бойові дії дійдуть до півострова», — йдеться в матеріалі.

У сюжеті NBC News кажуть, що більшість їхніх співрозмовників на півострові почуваються росіянами та вважають Крим частиною рф. Також журналісти зазначають, що більшість російськомовного населення півострова до окупації Криму росією була більш промосковською, аніж мешканці інших регіонів України.

Журналісти також наводять слова президента України Володимира Зеленського про деокупацію Криму, а ще згадують про заклики ООН повернутись до «міжнародно визнаних кордонів» та звинувачення від Комітету ООН на адресу росії у позасудових вбивствах, викраденнях, політично вмотивованих переслідуваннях, дискримінації та насильстві в Криму.

«Обʼєктами багатьох із цих порушень прав людини, як стверджується, була мусульманська етнічна меншина — кримські татари, які протягом багатьох років зазнавали утисків і які часто очолювали опозицію до російської влади», — пишуть NBC News.