Для Facebook, Instagram і WhatsApp розробляють чат-боти зі штучним інтелектом

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Flickr / Arleco Producciones

Компанія Meta працює над розробкою власних чат-ботів зі штучним інтелектом для Messenger, Instagram і WhatsApp. Для цього вже обʼєднали низку команд, які працюють із цією технологією.

Про це повідомив CEO компанії Марк Цукерберг.

У довгостроковій перспективі Meta планує розробити повноцінних персонажів під керуванням ШІ, які матимуть широкий функціонал і допомагатимуть людям.

Для месенджерів вивчають можливості роботи бота з чатами й текстом, а для Instagram — із зображеннями на кшталт творчих фільтрів чи форматів реклами. Також автоматизація торкнеться роботи з відео та іншими мультімодальними можливостями.

Водночас The Information із посиланням на джерела пише, що Ілон Маск звернувся до дослідників штучного інтелекту з пропозицією створити нову дослідницьку лабораторію для розробки альтернативи ChatGPT. Очікується, що новий чат-бот матиме менше обмежень на спірні теми, ніж ChatGPT і Bing, нещодавно запущений Microsoft.