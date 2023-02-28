У Харкові проводять обшуки в організаторів руху «ПВК Редан»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
У Харкові поліція проводить три обшуки у можливих організаторів масових підліткових бійок — у рамках російського флешмобу «ПВК Редан». Один з організаторів — неповнолітній.
Про це 28 лютого повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
27 лютого в Харкові, як і в багатьох містах України, пройшли масові заворушення руху «ПВК Редан», в яких брали участь підлітки. Вони вирішили влаштувати бійку з іншою субкультурою «офників», які в бійці відстоюють свою точку зору.
Поліція вчасно дізналась про заворушення та не дозволила цьому статись — загалом встановили 245 людей, з яких тільки 30 повнолітні. Серед неповнолітніх було 149 хлопців і 66 дівчат. Усіх учасників відправили до поліцейських відділів, там перевіряли інформацію про організаторів — знайшли внутрішні чати в Telegram, через які підлітки збиралися та координувались, і встановили особу кожного.
«ПВК Редан»
«Приватна військова компанія Редан» — це молодіжна субкультура, натхненна японською мангою Hunter x Hunter про злочинне угруповання «Геней Редан». Її символ — павук, він став символом учасників «ПВК Редан». За словами самих підлітків, вони не мають стосунку до приватних військових компаній, а абревіатуру «ПВК» використовують жартома.
Рух наприкінці лютого активізувався в росії, де загалом у містах затримали понад 350 неповнолітніх, які планували масові бійки. А 27 лютого були спроби влаштувати підліткові сутички в українських містах.