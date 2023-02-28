Таліби заявили про ліквідацію командира ІД, відповідального за напади на дипмісії в Афганістані

Новини

Рух «Талібан», який контролює Афганістан, оголосив про ліквідацію командира філії «Ісламської держави» (ІД) «Велаят Хорасан», відповідального за напади на іноземні представництва в країні.

«Минулої ночі під час операції в районі Хайрхана в Кабулі було вбито двох членів ІД, один з них— Карі Фатех — обіймав важливу посаду в хорасанському відділенні», — повідомив офіційний представник руху «Талібан» Забіулла Муджахид.

За його словами, Карі Фатех був командувачем ІД у Хорасані, відповідав за провінцію Кунар.

«Нещодавні напади на іноземні дипломатичні посольства, мечеті та інші обʼєкти в Кабулі були скоєні під його безпосереднім керівництвом», — повідомив Муджахід.

Він також додав, що раніше таліби ліквідували Аміна Ахангара — ватажка ІД на Індійському субконтиненті, а багатьох членів організації, зокрема іноземних громадян, заарештували.