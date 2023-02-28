«Ми маємо бути готовими до всього». На кордоні з Молдовою ЗСУ будують фортифікаційні споруди
- Автор:
- Софія Телішевська
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Flickr / Konstantin T
ЗСУ на кордоні з Молдовою посилили заходи безпеки та будують фортифікаційні споруди.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
«На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністровʼя, від моменту повномасштабного вторгнення Сили оборони посилили цей напрямок… Не тільки посилюється контроль, але й будуються інженерно-фортифікаційні споруди», — зазначив Демченко.
За його словами, кордони з Білоруссю та Молдовою вимагають посиленої уваги.
«Через підступність ворога ми розуміємо, що будь-якої миті можуть бути провокації. Ми маємо бути готовими до всього», — додав речник.
- 31 жовтня минулого року в Молдові вперше знайшли уламок ракети після російського масованого обстрілу України. Тоді постраждав один із населених пунктів. Згодом випадки, коли російські ракети заходили в повітряний простір Молдови, стали повторюватися. Зокрема, це сталося на початку грудня, у середині січня та в лютому. Також 14 лютого в Молдові закривали повітряний простір через невідомий літальний обʼєкт, котрий опинився над країною. Згодом зʼясувалося, що це був російський дрон. У Молдові попереджають Захід про те, що їхня країна може бути наступною ціллю президента путіна після України.