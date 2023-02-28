Японія запровадила черговий пакет санкцій проти росії. У списку — «ПВК Вагнера» та колаборанти

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Reuters

Уряд Японії запровадив чергові санкції проти росії за вторгнення в Україну. Обмеження торкнуться 48 людей та 73 організації.

Про це Міністерство закордонних справ оголосило 28 лютого.

Повʼязані з окупованими територіями:

Андрій Алексеєнко — голова «уряду» на окупованій частині Херсонської області;

Володимир Бобрищев — колишній самопроголошений «начальник Управління кадрового забезпечення МВС Херсонської області»;

Геннадій Гаркуша — колишній самопроголошений «командир батальйону міліції «Беркут» в окупованій Херсонській області;

Володимир Ліпандін — колишній «керівник поліції» в Херсоні;

Василь Носков — «заступник міністра культури, спорту та молоді ЛНР»;

Денис Курашов — «заступник міністра звʼязку ДНР»;

Дмитро Шмєлєв — «міністр доходів і зборів ДНР»;

Тимур Саматов — «міністр промисловості та торгівлі ЛНР»;

Костянтин Завізенов — «міністр енергетики ЛНР».

Російські чиновники та посадовці:

Алан Лушніков — президент концерну «Калашниов»;

заступник міністра оборони Росії Віктор Горемикін;

Олександр Харичев — начальник управління із забезпечення діяльності Державної ради;

Борис Раппорт — заступник Харичева;

Іван Попов — начальник відділу планування ракетної оборони Головного обчислювального центру Генштабу рф;

Турпал-Алі Ібрагімов — двоюрідний брат Рамзана Кадирова;

Денис Гарієв і Станіслав Воробйов — очільники «Російського імперського легіону», воєнізованого крила Російського імперського руху (РІД).

Компанії, на які поширюється експортна заборона:

«Приватна військова компанія Вагнера»;

Федеральний центр подвійних технологій «Союз» — спеціалізується на розробці та виробництві твердого ракетного палива , зарядів і корпусів ракетних двигунів;

Інститут проблем передачі інформації імені Харкевича;

Спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизації морських досліджень Далекосхідного відділення Російської академії наук;

Всеросійський науково-дослідний інститут фізико-технічних і радіотехнічних вимірювань;

Федеральне агентство з технічного регулювання і метрології.

Попередній санкційний пакет від Японії передбачав заборону на експорт вакцин і ядерних матеріалів.