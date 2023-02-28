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Японія запровадила черговий пакет санкцій проти росії. У списку — «ПВК Вагнера» та колаборанти

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Reuters

Уряд Японії запровадив чергові санкції проти росії за вторгнення в Україну. Обмеження торкнуться 48 людей та 73 організації.

Про це Міністерство закордонних справ оголосило 28 лютого.

Повʼязані з окупованими територіями:

Російські чиновники та посадовці:

Компанії, на які поширюється експортна заборона:

Попередній санкційний пакет від Японії передбачав заборону на експорт вакцин і ядерних матеріалів.