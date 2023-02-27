У Колумбії суд провів перше засідання у метавсесвіті
- Автор:
- Анна Холоднова
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Колумбійський суд цього місяця провів свій перший судовий процес у метавсесвіті.
Про це пише Reuters.
Учасники двогодинного слухання обговорювали справу про суперечку на дорозі. Вони зʼявилися у вигляді аватарів у віртуальній залі, а віртуальна суддя Марія Хінонес Тріана була одягнена у чорну мантію.
Колумбія стала однією з перших країн у світі, яка тестує справжні судові слухання в метавсесвіті — у віртуальному залі засідань присутні аватари, що представляють кожного учасника процесу.
Професор колумбійського Університету Росаріо Хуан Девід Гутьєррес вважає, що судові процеси у метавсесвіті потребують тривалого доопрацювання.
«Для цього потрібне апаратне забезпечення, яке є у небагатьох людей. І це викликає запитання щодо доступності правосуддя та рівності», — сказав він журналістам.
Суддя, яка брала участь у віртуальному суді, виступила за метавсесвіт у випадках серйозних конфліктів — тоді учасники зможуть вирішити питання без необхідності фізично бачити одне одного.
- Раніше у Колумбії суддя Хуан Мануель Паділья скористався чат-ботом ChatGPT, щоб винести вирок. Суд міста Картахена вирішував, чи має страховка дитини з аутизмом покривати всі витрати на її лікування. Суддя запитав у штучного інтелекту, як застосовуються закони у випадку фінансування лікування хлопчика, і послався на прецедент.