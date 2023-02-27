В Еквадорі у вантажі з бананами знайшли майже 9 тонн кокаїну. Він прямував до Бельгії
- Автор:
- Анна Холоднова
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ECUADOR POLICE
Поліція Еквадору виявила майже 8,8 тонни кокаїну в вантажі з бананами, що прямував до Бельгії.
Про це пише BBC.
За словами командира поліції Фаусто Салінаса, орієнтовна вартість наркотиків — $330 мільйонів.
Еквадор став однією з транзитних країн для кокаїну, виробленого в сусідніх Перу та Колумбії. А ще ця країна — найбільший у світі експортер бананів, тож контрабандисти часто намагаються приховати наркотики серед фруктів, які доставляють по всьому світу. Знайдені у вантажі з бананами 8,8 т кокаїну мали їхати до Бельгії.
За останні роки в Бельгії правоохоронці вилучили найбільшу кількість кокаїну в Європейському Союзі, а порт Антверпену став головним шляхом для ввезення наркотику.
За словами директора Європейського центру моніторингу наркотиків і наркоманії Алексіса Госділа, зростаючі надходження кокаїну «зараз загрожують всьому Європейському Союзу».
- В Еквадорі уже накопичився надлишок конфіскованого у злочинців кокаїну, і його вирішили використовувати в будівельних матеріалах. Конфісковані блоки кокаїну подрібнюють у промислових машинах на заводі з утилізації відходів, змішують отриманий порошок з цементом, піском і водою та створюють з цієї суміші бетонні блоки. Ця процедура допомагає звільнити поліцейські сховища для наркотиків. Також вона дешевша і швидша за спалювання.