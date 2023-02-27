«Укрзалізниця» збільшила кількість вагонів на напрямку Київ — Варшава

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«Укрзалізниця» з 1 березня додасть ще один вагон до популярного рейсу Київ — Варшава та у зворотному напрямку.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Купити додаткові квитки можна буде з 28 лютого з 08:00 у застосунку залізниці.

Варшавський напрямок доступний для купівлі винятково зареєстрованим пасажирам з реальним номером телефону з можливістю придбати не більше чотирьох квитків.

Першого березня з Києва потяг відправиться о 18:14, а до Варшави прибуде о 10:12. Залізничники нагадують, що під час подорожі цим маршрутом на кордоні переставляють вагонні візки. Саме тому вагони міжнародного стандарту RIC містять тримісне купе.