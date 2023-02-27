У Франції на узбережжя викидається рекордна кількість мертвих дельфінів

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У Франції за останній місяць на пляжі країни викинуло рекордну кількість мертвих дельфінів, але активісти вважають, що це лише мала частина тих, кого поранили або вбили рибальські човни.

Про це повідомляє The Guardian.

З 1 грудня по 25 січня в Гасконській затоці вчені з обсерваторії морських ссавців та птахів Pelagis зафіксували 370 мертвих дельфінів.

«Без сумніву, заплутування в рибальських снастях з 1990-х років залишається основною причиною смерті звичайних дельфінів, викинутих на берег взимку. Загалом ситуація викликає занепокоєння і стосується не лише Франції, а й сусідніх країн», — повідомили в Pelagis.

У 2022 році на французьких пляжах знайшли 669 дельфінів, більшість із них з середини грудня до початку квітня — під час сезону лову хека та морського окуня.

Олівʼє ван Каннейт, керівник відділу моніторингу в Pelagis, сказав, що надмірна загибель дельфінів була «повторюваною і дуже високою» з 2016 року і почалася «особливо рано» цієї зими.

Ламія Ессемлалі, президент організації Sea Shepherd France, сказала, що кількість дельфінів, що викидаються на пляжі, — це «верхівка айсберга», і втрати можуть бути набагато вище.

Організація Sea Shepherd France оцінює, що справжній рівень смертності дельфінів біля західного узбережжя може досягати 11 тисяч з популяції в 180 000–200 тисяч особин.