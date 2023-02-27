Відтепер заяву про реєстрацію шлюбу можна подати онлайн через «Дію»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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На порталія «Дія» відтепер доступна послуга подачі заяви на реєстрацію шлюбу. Там же можна обрати місце, час, формат проведення церемонії.
Про це Міністерство цифрової трансформації оголосило 27 лютого.
Для цього потрібно:
- авторизуватися на порталі «Дія» та перейти в розділ «Сім’я»;
- обрати послугу «Заява про шлюб»;
- заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації;
- сплатити адміністративний збір;
- підписати заяву електронним підписом;
- щоб партнер авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та підписав її електронним підписом.
Після цього обраний РАЦС надішле на пошту відповідь та деталі щодо церемонії.
На подання заяви онлайн треба витратити менше за 15 хвилин. У РАЦС прийти треба лише в день одруження.