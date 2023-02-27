Відтепер заяву про реєстрацію шлюбу можна подати онлайн через «Дію»

Новини

На порталія «Дія» відтепер доступна послуга подачі заяви на реєстрацію шлюбу. Там же можна обрати місце, час, формат проведення церемонії.

Про це Міністерство цифрової трансформації оголосило 27 лютого.

Для цього потрібно:

авторизуватися на порталі «Дія» та перейти в розділ «Сім’я»;

обрати послугу «Заява про шлюб»;

заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації;

сплатити адміністративний збір;

підписати заяву електронним підписом;

щоб партнер авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та підписав її електронним підписом.

Після цього обраний РАЦС надішле на пошту відповідь та деталі щодо церемонії.

На подання заяви онлайн треба витратити менше за 15 хвилин. У РАЦС прийти треба лише в день одруження.